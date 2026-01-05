На СТВ создаются семьи! Рассказываем трогательные истории любви

Каждое утро на телеканале СТВ начинается с распределения тем для корреспондентов, выездных командировок, съемок и планерок. Однако иногда за дедлайнами и рабочей суетой происходит нечто удивительное.
Каждое утро на телеканале СТВ начинается с распределения тем для корреспондентов, выездных командировок, съемок и планерок. Однако иногда за дедлайнами и рабочей суетой происходит нечто удивительное.
В месте, где каждый день создаются новости и развлекательные программы, рождаются и истории любви.
Подробности в видео.