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На СТВ создаются семьи! Рассказываем трогательные истории любви

05 января 2026 13:45
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Каждое утро на телеканале СТВ начинается с распределения тем для корреспондентов, выездных командировок, съемок и планерок. Однако иногда за дедлайнами и рабочей суетой происходит нечто удивительное.

На СТВ создаются семьи! Рассказываем трогательные истории любви-2

В месте, где каждый день создаются новости и развлекательные программы, рождаются и истории любви.

Подробности в видео

# Телевидение # Столичное телевидение # Телевидение в Беларуси # ЗАО «Столичное телевидение»

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