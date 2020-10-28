Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина

Новости Италии. Полиция Рима пресекла новую попытку устроить массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в стране уже несколько суток не прекращаются демонстрации против карантинных ограничений. Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина

Вечером 27 октября протестующие, среди которых были представители крайней правой организации «Новая сила», собрались в центре города. Митингующие бросали в правоохранителей камни и бутылки, а также зажигали дымовые шашки.