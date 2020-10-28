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Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина

28 октября 2020 12:46
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Новости Италии. Полиция Рима пресекла новую попытку устроить массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в стране уже несколько суток не прекращаются демонстрации против карантинных ограничений.  

Жгут покрышки, мусорные баки, громят витрины. Жители Европы протестуют против карантина

Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина-1

Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина-3

Вечером 27 октября протестующие, среди которых были представители крайней правой организации «Новая сила», собрались в центре города. Митингующие бросали в правоохранителей камни и бутылки, а также зажигали дымовые шашки.  

Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина-6

Действия дебоширов были жестко подавлены. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Несколько человек задержаны.  

# Акции протеста # Фотофакт

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