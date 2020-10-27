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Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города

27 октября 2020 14:06
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Новости Ирака. Столкновениями протестующих с полицией завершились акции протеста в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города-1

Демонстранты жгли покрышки и забрасывали правоохранителей камнями на мосту, который ведет в зеленую зону города, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Полиция дала жесткий отпор дебоширам: в ход пошли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.  

Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города-4

26 октября в Багдаде и нескольких иракских провинциях прошли многочисленные акции по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений, охвативших страну минувшей осенью.  

Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города-7

Граждане выражали недовольство условиями жизни, высокой безработицей и коррупцией. Тогда за несколько месяцев в результате столкновений погибли около 500 человек, десятки тысяч иракцев пострадали.  

# Акции протеста # Фотофакт

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