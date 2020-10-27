Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города

Новости Ирака. Столкновениями протестующих с полицией завершились акции протеста в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты жгли покрышки и забрасывали правоохранителей камнями на мосту, который ведет в зеленую зону города, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Полиция дала жесткий отпор дебоширам: в ход пошли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

26 октября в Багдаде и нескольких иракских провинциях прошли многочисленные акции по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений, охвативших страну минувшей осенью.