Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города

Новости Ирака. Столкновениями протестующих с полицией завершились акции протеста в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Столкновениями протестующих с полицией завершились акции протеста в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты жгли покрышки и забрасывали правоохранителей камнями на мосту, который ведет в зеленую зону города, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Полиция дала жесткий отпор дебоширам: в ход пошли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
26 октября в Багдаде и нескольких иракских провинциях прошли многочисленные акции по случаю первой годовщины широкомасштабных выступлений, охвативших страну минувшей осенью.
Граждане выражали недовольство условиями жизни, высокой безработицей и коррупцией. Тогда за несколько месяцев в результате столкновений погибли около 500 человек, десятки тысяч иракцев пострадали.