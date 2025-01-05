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Жители Франции выступают за выход из ЕС и НАТО

05 января 2025 10:36
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Накопившиеся недовольства стали поводом для демонстрации в Париже. В столице Франции активисты выступили за выход страны из ЕС и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Франции выступают за выход из ЕС и НАТО-2

Митинг был организован по призыву партии «Патриоты». Сторонники движения считают, что с этими еврообъединениями пятой республике не по пути. Пример тому – членство в ЕС Румынии. В этой стране отменили результаты первого тура президентских выборов, где лидировал независимый кандидат. Организаторы митинга уверены, что такое решение суд Румынии принял по указке Евросоюза. Именно поэтому Франции лучше сторониться подобных созависмых блоков. Участники протестов уверены, что следующей жертвой еврочиновников станет Германия. Парламентские выборы в ФРГ запланированы на 23 февраля. 

# Международная политика

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