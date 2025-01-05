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Немецкие больницы оценивают своё экономическое положение как крайне плохое

05 января 2025 10:36
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Внимание к человеку со стороны государства далеко не во всех странах обязательная составляющая внутренней политики. Нередко со своими трудностями жители западных республик остаются один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие больницы оценивают своё экономическое положение как крайне плохое-2

Германия переживает самый серьезный за последние 20 лет кризис здравоохранения. Свое экономическое положение медучреждения страны оценивают как крайне плохое. За прошлый год, итоги которого подвели не так давно, свыше 60 % клиник понесли убытки. Это самый высокий показатель с 2003. Впрочем, уже скоро побит может быть и этот рекорд. Прогнозы самих медиков неутешительные. Они уверены, что 2025 принесет еще больше сложностей. Остаться ни с чем могут почти 80 % больниц Германии. В первую очередь крах системы здравоохранения отразится на пациентах. Они уже вынуждены стоять в огромных очередях в ожидании приема и годами ждать необходимых операций. И в данном случае это может стоить им жизни. 

# Международная политика # Кризис в ЕС

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