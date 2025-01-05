Немецкие больницы оценивают своё экономическое положение как крайне плохое

Внимание к человеку со стороны государства далеко не во всех странах обязательная составляющая внутренней политики. Нередко со своими трудностями жители западных республик остаются один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия переживает самый серьезный за последние 20 лет кризис здравоохранения. Свое экономическое положение медучреждения страны оценивают как крайне плохое. За прошлый год, итоги которого подвели не так давно, свыше 60 % клиник понесли убытки. Это самый высокий показатель с 2003. Впрочем, уже скоро побит может быть и этот рекорд. Прогнозы самих медиков неутешительные. Они уверены, что 2025 принесет еще больше сложностей. Остаться ни с чем могут почти 80 % больниц Германии. В первую очередь крах системы здравоохранения отразится на пациентах. Они уже вынуждены стоять в огромных очередях в ожидании приема и годами ждать необходимых операций. И в данном случае это может стоить им жизни.