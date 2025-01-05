Авиация ВКС РФ сбила украинский самолёт МиГ-29

Министерство обороны РФ сообщает, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией атакована инфраструктура военных аэродромов ВС Украины, а также военная техника в 137 районах. Силы противовоздушной обороны осуществили перехват трех французских управляемых авиабомб Hammer, снаряда американской РСЗО HIMARS и 174 БПЛА самолетного типа, информировали в ведомстве.