Недовольны даже западные СМИ: подводим итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Военный бюджет США составляет 732 миллиарда долларов. Примерно столько же на оборонку суммарно тратят 10 стран, среди которых Китай, Россия, Индия, Германия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это к вопросу, откуда исходит угроза миру и безопасности. А буквально с каждым миллиардом и с каждым лишним словом Байдена возрастает вероятность нового конфликта. Речь об острове Тайвань.

На неделе Си Цзиньпин и Джо Байден провели редкую личную встречу и попытались прояснить тайваньский вопрос, но в итоге, как бы председателя КНР ни кружили в Калифорнии, перезагрузке китайско-американских отношений не помогла ни красная дорожка, ни прогулки по саду, ни киношный особняк. Ведь, как только камеры выключились, Байден показал свое истинное лицо, назвав Си Цзиньпина диктатором. Китайский МИД посчитал это публичной провокацией и выразил протест. Но с другой стороны, может, Байден ляпнул это в расстроенных чувствах. Ведь переговоры провалились.

Из самого содержательного – только возобновление контактов по военной линии. Общее разочарование поддерживают и ведущие западные СМИ. Washington Post назвал результаты встречи скромными. Хотя у обеих сторон были и есть причины для разморозки отношений. Журналисты Wall Street Journal отметили, что мало сделано для разрешения глубоких разногласий, которые присутствуют у США и Китая. Politico назвала сам факт встречи самым важным достижением. Но все это слова. Гораздо красноречивее действия. А что мы видим? По факту США продолжают окружать Китай в военном отношении, вооружать китайский Тайвань, вести экономическую войну и, в принципе, пытаются изолировать страну экономически.