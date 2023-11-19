В осаждённой военными Израиля больнице «Аш-Шифа» сообщили об остром дефиците еды, воды и лекарств

Тем временем обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Больше 10 тысяч жертв, из которых 4 тысячи дети, – результаты месяца непрерывных бомбардировок, а затем наземной операции в секторе Газа. ХАМАС использует туннели, проводную связь и скрытые минометные позиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ЦАХАЛ применяет по ним артиллерию и снаряды с белым фосфором. Эту тактику Израиля в секторе Газа называют коллективным наказанием. Происходят показательные аресты членов семей участников палестинских группировок, а также штурмы гражданских объектов, где якобы расположены их укрытия. Больница «Аш-Шифа» в Газе – один из таких объектов. Медицинский комплекс находится в осаде. Израиль утверждает, что на его территории находятся боевики ХАМАС. Тем временем главврач «Аш-Шифа» заявил, что у них катастрофически не хватает продовольствия, воды, медикаментов и топлива. В «Аш-Шифа», кроме пациентов, находятся беженцы, персонал, раненые. Всего от 4 до 7 тысяч человек. Ситуация катастрофическая. Как стало известно в пятницу, 17 ноября, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении, в результате блокады погибли.