В осаждённой военными Израиля больнице «Аш-Шифа» сообщили об остром дефиците еды, воды и лекарств
Тем временем обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Больше 10 тысяч жертв, из которых 4 тысячи дети, – результаты месяца непрерывных бомбардировок, а затем наземной операции в секторе Газа. ХАМАС использует туннели, проводную связь и скрытые минометные позиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
ЦАХАЛ применяет по ним артиллерию и снаряды с белым фосфором. Эту тактику Израиля в секторе Газа называют коллективным наказанием. Происходят показательные аресты членов семей участников палестинских группировок, а также штурмы гражданских объектов, где якобы расположены их укрытия.
Больница «Аш-Шифа» в Газе – один из таких объектов. Медицинский комплекс находится в осаде. Израиль утверждает, что на его территории находятся боевики ХАМАС. Тем временем главврач «Аш-Шифа» заявил, что у них катастрофически не хватает продовольствия, воды, медикаментов и топлива. В «Аш-Шифа», кроме пациентов, находятся беженцы, персонал, раненые. Всего от 4 до 7 тысяч человек. Ситуация катастрофическая. Как стало известно в пятницу, 17 ноября, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении, в результате блокады погибли.
Тем не менее в СМИ появилась информация, что Израиль и ХАМАС могут принять соглашение о временном прекращении огня и обмене пленными. Это шанс для мирного населения покинуть Газу, а также доставить в сектор топливо, продукты и медикаменты.
Как сообщают источники, на сделке с ХАМАС настаивают США, которые боятся масштабной войны на Ближнем Востоке и вступления в конфликт Ирана. Поэтому боевые действия стараются держать в ограниченном коридоре и не привлекать к ним слишком много медийного внимания. При этом с каждым днем боевых действий уменьшается вероятность создания двух государств (о чем говорил белорусский Президент) и подписания мирного договора с Израилем. Война с большим количеством гражданских жертв делает это невозможным. Кроме того, непонятно, кто будет управлять Палестиной после операции в секторе Газа – скорее всего, это будет коалиция из еще более радикальных группировок, чем ХАМАС, что не добавит стабильности региону.