Жители Европы берут кредиты на еду и отключают холодильники. Там с ужасом ждут холодов!
Европа выходит на новый санкционный виток. Говорят, что готовят еще один пакет, полный рестрикций, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, нас уже мало чем можно напугать. А вот авторам всякого рода ограничений стоило бы посмотреть на эту статистику. Британская Telegraph сообщает, что страны ЕС, в том числе Эстония и Литва, несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили в 2023 году российский природный газ на 6 миллиардов евро. В целом нефтегазовые доходы России в октябре удвоились. А поставки газа в Европу и вовсе на максимуме. То есть Россия научилась конвертировать санкции в деньги, а вот ЕС нет.
По прогнозу Европейской комиссии, в 2023-м 10 стран столкнутся с экономическим спадом. Экономика Германии по итогам года сократится на 0,3 %, Швеции – 0,5 %, Ирландии – 0,9 %. Антирекорд может установить Эстония, где падение может составить больше 2 %.
На этом фоне простым европейцам приходится все туже затягивать пояса и готовиться к предстоящей зиме, которая подбросит еще больше трудностей и пару нулей в жировку. The Guardian сообщает, что британские семьи вынуждены отключать холодильники ради экономии. Люди берут кредиты даже на еду. А правительство Сунака хочет сократить социальные пособия. В шоке от счетов за коммуналку и литовцы. Первый снег и морозы принесли и значительное удорожание.
О погоде в европейском доме подробнее расскажут наши корреспонденты.
Кабы не было зимы в городах и селах – кошельки европейцев точно не пустели бы так быстро. С приходом холодов у жителей ЕС появилась новая статья расходов. Коммунальные счета.
У меня чуть инфаркт не случился от того, сколько люди платят. (...) Я живу в Шяуляй, у нас дом, который мы построили сами, 65 кв. м. В этом году я заплатил за октябрь 120 евро.
Главней всего погода в доме, уверены власти государств Европы. Они в прямом смысле регулируют климат в помещениях. Например, в общественных зданиях Италии температура зимой не должна превышать 19°C. На градус теплее в немецком Бундестаге. Такой же порог рекомендован и для домохозяйств Германии. Украинский информпортал неожиданно обеспокоился проблемами Европы и подсчитал ежемесячные расходы немцев.
В месяц выходит минимум 250 евро. Для большинства семей сумма составляет 15 % от дохода. В результате немцы, впрочем, как и многие другие европейцы, стараются уменьшить потребление воды и сделать жилье энергоэффективным. И тут зарубежные эксперты имеют полное право с раздражением заявить: мы же говорили. Они действительно говорили. Евростат, аналитики различных институтов, сами политики, СМИ. Так что неожиданностью назвать подорожание жизни зимой точно нельзя.
Хотя непосредственные последствия прошлогоднего шока в последние месяцы ослабли, структурные изменения, возникшие в 2022 году, будут сохраняться в течение многих лет.
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