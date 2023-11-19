Жители Европы берут кредиты на еду и отключают холодильники. Там с ужасом ждут холодов!

Европа выходит на новый санкционный виток. Говорят, что готовят еще один пакет, полный рестрикций, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, нас уже мало чем можно напугать. А вот авторам всякого рода ограничений стоило бы посмотреть на эту статистику. Британская Telegraph сообщает, что страны ЕС, в том числе Эстония и Литва, несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили в 2023 году российский природный газ на 6 миллиардов евро. В целом нефтегазовые доходы России в октябре удвоились. А поставки газа в Европу и вовсе на максимуме. То есть Россия научилась конвертировать санкции в деньги, а вот ЕС нет.

По прогнозу Европейской комиссии, в 2023-м 10 стран столкнутся с экономическим спадом. Экономика Германии по итогам года сократится на 0,3 %, Швеции – 0,5 %, Ирландии – 0,9 %. Антирекорд может установить Эстония, где падение может составить больше 2 %.

На этом фоне простым европейцам приходится все туже затягивать пояса и готовиться к предстоящей зиме, которая подбросит еще больше трудностей и пару нулей в жировку. The Guardian сообщает, что британские семьи вынуждены отключать холодильники ради экономии. Люди берут кредиты даже на еду. А правительство Сунака хочет сократить социальные пособия. В шоке от счетов за коммуналку и литовцы. Первый снег и морозы принесли и значительное удорожание.

О погоде в европейском доме подробнее расскажут наши корреспонденты.

Кабы не было зимы в городах и селах – кошельки европейцев точно не пустели бы так быстро. С приходом холодов у жителей ЕС появилась новая статья расходов. Коммунальные счета.