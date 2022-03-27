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В Китае подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа упавшего Boeing

27 марта 2022 10:53
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Новости Китая. В Китае официально подтвердили гибель всех, кто находился на борту упавшего «Боинга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа упавшего Boeing-1

Крушение произошло 21 марта в гористой местности на юге КНР. 120 из 132 жертв уже идентифицированы с помощью анализа ДНК. Утром 27 марта обнаружен и второй «чёрный ящик». Бортовой самописец находился на глубине полтора метра, недалеко от основной точки падения лайнера. Теперь его направляют в Пекин для расшифровки.  

Крушение самолета в Китае: один из двух черных ящиков направлен на расшифровку (здесь подробности).  

# Крушение # Фотофакт

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