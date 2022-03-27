В Китае подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа упавшего Boeing

Новости Китая. В Китае официально подтвердили гибель всех, кто находился на борту упавшего «Боинга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение произошло 21 марта в гористой местности на юге КНР. 120 из 132 жертв уже идентифицированы с помощью анализа ДНК. Утром 27 марта обнаружен и второй «чёрный ящик». Бортовой самописец находился на глубине полтора метра, недалеко от основной точки падения лайнера. Теперь его направляют в Пекин для расшифровки.