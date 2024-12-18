Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции

Глава Франции Эммануэль Макрон оказался на дне своей политической карьеры. Сможет ли вынырнуть? Его оппоненты уверены, что нет. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам. Она назвала положение Макрона хрупким и считает, что он может уйти с поста раньше срока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для подобных прогнозов стало недавнее назначение премьер-министра. Французские СМИ пишут, что по сути Франсуа Байру выбрал себя сам, получив должность благодаря угрозам. Он пугал прекращением поддержки центристов, если его не назначат главой кабмина.

Отметим, Ле Пен – главный конкурент Макрона в борьбе за президентское кресло. И ее шансы весьма высоки. Согласно исследованиям, она лидирует в опросах общественного мнения. Французы доверяют политику, но, как показывает практика, этого не всегда достаточно. Ранее Ле Пен уже боролась за президентский пост и дважды проиграла Макрону. Очередные выборы главы Франции запланированы на май 2027-го.