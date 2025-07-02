Макрон звонил Путину, чтобы вновь сделать ЕС участником переговоров по Ирану – LP

Французские СМИ указывают на возможную причину телефонного звонка президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой газету Le Parisien.

1 июля представители Кремля сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Макрона. Темами для обсуждения выступили ситуация вокруг Украины, ирано-израильская конфронтация и удары США по иранским ядерным объектам.

LP отмечает, что факт совершения указанного телефонного звонка – свидетельство желания евродипломатии – особенно Берлина, Парижа и Лондона – осуществить возврат контроля над иранским вопросом.

В материале также сказано, что по завершении разговора российский и французский лидеры подчеркнули необходимость координации действий с целью решить проблему посредством дипломатического пути.

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