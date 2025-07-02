Проливные дожди в центральной части Колумбии привели к разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало причиной наводнений и оползней.

Все началось около 5 часов утра. Вода смыла все автомобили, снесла эту стену и отправила в ту сторону мотоциклы и три машины. Большинство людей здесь потеряли свои автомобили, мой парень тоже потерял свой мотоцикл. Все было разрушено, мы пытаемся помочь людям избавиться от воды и грязи в их домах.

Местные власти выявили 18 очагов подтопления и подтвердили гибель одного пожилого мужчины. Также наводнение нарушило мобильность и привело к временному закрытию главной магистрали, ведущей к столице Колумбии. В пострадавшем районе приостановлена подача питьевой воды населению.