ЦАХАЛ продолжает расширять военную операцию в Газе

Израиль продолжает расширять военную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ за сутки нанес удары по 140 целям, связанным с движением ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обстрел попали как наземные, так и подземные объекты, в том числе склады с оружием и ракетные установки. По данным военных, уничтожены восемь участников группировки. Накануне жителям северной части Анклава было приказано срочно эвакуироваться. В ЦАХАЛ заявляют, что целью операции остаются инфраструктура и позиции ХАМАС. Обострение конфликта происходит на фоне усилий по возобновлению переговоров между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступают Египет, Катар и США.