Прямой эфир

ЦАХАЛ продолжает расширять военную операцию в Газе

02 июля 2025 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Израиль продолжает расширять военную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ за сутки нанес удары по 140 целям, связанным с движением ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ продолжает расширять военную операцию в Газе-2

Под обстрел попали как наземные, так и подземные объекты, в том числе склады с оружием и ракетные установки. По данным военных, уничтожены восемь участников группировки. Накануне жителям северной части Анклава было приказано срочно эвакуироваться. В ЦАХАЛ заявляют, что целью операции остаются инфраструктура и позиции ХАМАС. Обострение конфликта происходит на фоне усилий по возобновлению переговоров между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступают Египет, Катар и США.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Европа переживает системный кризис из-за санкций – СМИ
01 июля 2025 17:07

Европа переживает системный кризис из-за санкций – СМИ

США объявили об ужесточении политики в отношении Кубы
01 июля 2025 17:05

США объявили об ужесточении политики в отношении Кубы

Курилки в аэропорту Пулково стали платными: около 20 белорусских рублей
01 июля 2025 14:16

Курилки в аэропорту Пулково стали платными: около 20 белорусских рублей