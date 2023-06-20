Прямой эфир

Макрон сообщил о доставке ЗРК SAMP/T в Украину

20 июня 2023 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что зенитно-ракетный комплекс SAMP/T уже находится в Украине, пишет РИА Новости. 

ЗРК франко-итальянского производства установлен на украинской территории и готов к использованию, сказал Макрон. Ранее сообщалось, что Париж уже передал киевскому режиму шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц и две системы противовоздушной обороны. Киев также получил со стороны Франции восемнадцать артиллерийских установок, около шестидесяти бронетранспортеров и противотанковые мины. 

В Кремле сообщали, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня. По заявлению российского лидера Владимира Путина, украинская армия не показала успешность ни на одном направлении. ВС Украины терпят серьезные потери в живой силе, вооружении и по части техники. 

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Воздушное патрулирование силами НАТО обойдётся Латвии в 6 млн евро
20 июня 2023 06:42

Воздушное патрулирование силами НАТО обойдётся Латвии в 6 млн евро

Маск поддержал высказывания Сакса о провале ВСУ и роли США в Украине
20 июня 2023 06:27

Маск поддержал высказывания Сакса о провале ВСУ и роли США в Украине

В Эстонии закроют все детские русскоговорящие сады
20 июня 2023 05:51

В Эстонии закроют все детские русскоговорящие сады