Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что зенитно-ракетный комплекс SAMP/T уже находится в Украине, пишет РИА Новости.

ЗРК франко-итальянского производства установлен на украинской территории и готов к использованию, сказал Макрон. Ранее сообщалось, что Париж уже передал киевскому режиму шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц и две системы противовоздушной обороны. Киев также получил со стороны Франции восемнадцать артиллерийских установок, около шестидесяти бронетранспортеров и противотанковые мины.

В Кремле сообщали, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня. По заявлению российского лидера Владимира Путина, украинская армия не показала успешность ни на одном направлении. ВС Украины терпят серьезные потери в живой силе, вооружении и по части техники.