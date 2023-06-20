Воздушное патрулирование силами НАТО обойдётся Латвии в 6 млн евро

Воздушное патрулирование НАТО недешево обойдется странам Балтии. Только Латвия за два года должна заплатить 6 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги будут выделены из бюджета Минобороны республики. Таллинн и Вильнюс пока таких счетов не получили. Возможно, что их альянс охраняет по льготному тарифу, так как в Литве и Эстонии находятся авиабазы, откуда и осуществляется патрулирование.