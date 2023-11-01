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Макрон прилетел в Астану на переговоры с Токаевым

01 ноября 2023 09:32
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Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября 2023 года прибыл в Республику Казахстан с официальным визитом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

В аэропорту Астаны президента Франции встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Сообщается, что на переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Макроном будут вынесены на обсуждение вопросы касающиеся укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества стран. По сообщению пресс-службы главы Казахстана, международная и региональная политика также будут вынесены на обсуждение лидеров двух государств.

По информации из пресс-релиза, президент Франции намерен «продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет».

В заявлении пресс-службы президента Республики Казахстан сделан акцент на том, что Париж является ключевым партнером Астаны в Европейском союзе и одним из крупнейших инвесторов.

# Международная политика # Касым-Жомарт Токаев # Эммануэль Макрон

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