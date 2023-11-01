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40% эстонцев не смогли отложить деньги на зиму

01 ноября 2023 08:24
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Новости Эстонии. Эстонцы перешли в режим жесткой экономии, чтобы оплатить счета за отопление. В ходе опроса 30 % жителей страны рассказали, что сильно сократили расходы, чтобы накопить на предстоящий отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40% эстонцев не смогли отложить деньги на зиму-1

40 % не смогли этого сделать, потому что у них просто нет денег, которые можно бы было отложить. 3 % респондентов указали, что из-за высоких цен на отопление они, скорее всего, будут вынуждены переехать в меньшее помещение или к кому-то еще. 4 % попросят финансовой помощи у родственников, а 16 % попытаются найти дополнительную работу.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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