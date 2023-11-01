Джо Байден наложит запрет на законопроект о помощи Израилю

Если законопроект о выделении помощи Израилю не будет включать поддержку Украины, то президент США Джо Байден наложит на него вето, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение бюджетного управления Белого дома.

Белый дом аргументирует решение о наложении запрета Джо Байденом на проект помощи только Тель-Авиву тем, что «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия».

Республиканская партия США предложила разделить запрос о 105 млрд долларов помощи Израилю и Украине, что по мнению администрации американского президента политизирует вопрос, в то время как его необходимо рассматривать на двухпартийной основе.