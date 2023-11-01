Тысячи гектаров леса горят на юге Калифорнии

Новости США. В США полыхает юг Калифорнии. Пламя уже уничтожило почти тысячу гектаров леса и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже несмотря на усилия пожарных и самолетов, которые борются с огнем с воздуха. За минувшую ночь площадь возгорания увеличилась вдвое. И ситуация усугубляется с каждым часом. Приказ об эвакуации получили более 4 000 жителей небольшого городка Агуанга, а также сотни обитателей кемпингов. Для их размещения власти организовали временный центр.