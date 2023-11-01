Прямой эфир

Тысячи гектаров леса горят на юге Калифорнии

01 ноября 2023 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США полыхает юг Калифорнии. Пламя уже уничтожило почти тысячу гектаров леса и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи гектаров леса горят на юге Калифорнии-1

Даже несмотря на усилия пожарных и самолетов, которые борются с огнем с воздуха. За минувшую ночь площадь возгорания увеличилась вдвое. И ситуация усугубляется с каждым часом. Приказ об эвакуации получили более 4 000 жителей небольшого городка Агуанга, а также сотни обитателей кемпингов. Для их размещения власти организовали временный центр.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше ветеринаров запишут в резерв и призовут на военные сборы
01 ноября 2023 08:19

В Польше ветеринаров запишут в резерв и призовут на военные сборы

В Газе сообщают об атаке на крупнейший лагерь беженцев
01 ноября 2023 08:08

В Газе сообщают об атаке на крупнейший лагерь беженцев

Египет разместил танки и бронемашины около КПП «Рафах» у границы с сектором Газа
01 ноября 2023 07:44

Египет разместил танки и бронемашины около КПП «Рафах» у границы с сектором Газа