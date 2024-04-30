Макрон нашёл удивительный способ «усмирить» Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал свой план по «усмирению Путина», пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации анонимного источника при правительстве Франции, Макрон собирается сильно сблизиться с китайским лидером Си Цзиньпином по ходу его официальной поездки Францию. Во время встречи глав государств, Макрон планирует попросить Си оказать давление на Владимира Путина, чтобы урегулировать разгорающийся украинский кризис.

Еще одной целью Макрона является убедить председателя КНР создать ряд инвестпроектов с привлечением китайских средств для развития аккумуляторного производства на территории Франции.

Лидер КНР Си Цзиньпин планирует совершить дипломатическое турне по европейским странам: с 5 по 10 мая политик заедет во Францию, Сербию и Венгрию.