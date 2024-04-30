Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!

Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После предметного разговор о сельском хозяйстве, речь зашла о социально-культурном развитии Костюковичей. Президент посетил районный Центр культуры, который построили в 2021 году по государственной программе. Это наглядный пример социальной политики Беларуси – создаются максимально комфортные условия для жизни на своей земле.
В Костюковичах для этого многое есть – таким своим впечатлением уже во время общения с местными поделился Александр Лукашенко. И казалось бы, воспользовавшись возможностью у главы государства можно было попросить решить еще какую-либо проблему для региона, но жители задали Президенту вопрос политический. Хотя речь всего о спорте. В наше время он превратился в инструмент давления и силы.
Все мы знаем, что во Франции пройдут Олимпийские игры очередные. И ни для кого не секрет, что белорусских и российских спортсменов допустили к этой Олимпиаде в нейтральном статусе. Александр Григорьевич, по вашему мнению, стоит ли белорусским спортсменам участвовать в такой Олимпиаде на таких условиях?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что эти мерзавцы творят в спорте, вы только что об этом сказали, это лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время Олимпиад войны прекращались. Это мирные соревнования были! А во что они сейчас превратились, как и все остальное, вы видите. По поводу участия, я уже как-то говорил, это дело спортсмена. Конечно, хотелось бы, чтобы как положено – гимн, флаги, прочее. Вы спортсмен, я спортсмен в какой-то степени, я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов. Это дело спортсмена. Если он решит участвовать на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение, злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе – набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. И когда ты выйдешь и под своим флагом, победителем, это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще политически морду набили. Мы не должны сдаваться!
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