Прямой эфир

Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!

30 апреля 2024 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!-1

После предметного разговор о сельском хозяйстве, речь зашла о социально-культурном развитии Костюковичей. Президент посетил районный Центр культуры, который построили в 2021 году по государственной программе. Это наглядный пример социальной политики Беларуси – создаются максимально комфортные условия для жизни на своей земле.

Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!-4

В Костюковичах для этого многое есть – таким своим впечатлением уже во время общения с местными поделился Александр Лукашенко. И казалось бы, воспользовавшись возможностью у главы государства можно было попросить решить еще какую-либо проблему для региона, но жители задали Президенту вопрос политический. Хотя речь всего о спорте. В наше время он превратился в инструмент давления и силы.

Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!-7

Все мы знаем, что во Франции пройдут Олимпийские игры очередные. И ни для кого не секрет, что белорусских и российских спортсменов допустили к этой Олимпиаде в нейтральном статусе. Александр Григорьевич, по вашему мнению, стоит ли белорусским спортсменам участвовать в такой Олимпиаде на таких условиях?

Лукашенко: если уж ты отобрался на Олимпиаду и едешь в нейтральном статусе – набей им морду!-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что эти мерзавцы творят в спорте, вы только что об этом сказали, это лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время Олимпиад войны прекращались. Это мирные соревнования были! А во что они сейчас превратились, как и все остальное, вы видите. По поводу участия, я уже как-то говорил, это дело спортсмена. Конечно, хотелось бы, чтобы как положено – гимн, флаги, прочее. Вы спортсмен, я спортсмен в какой-то степени, я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов. Это дело спортсмена. Если он решит участвовать на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение, злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе – набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. И когда ты выйдешь и под своим флагом, победителем, это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще политически морду набили. Мы не должны сдаваться!

Читайте также:

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

# Олимпиада 2024 # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В НАТО объявили, что Россия не собирается нападать на Альянс
30 апреля 2024 13:25

В НАТО объявили, что Россия не собирается нападать на Альянс

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
30 апреля 2024 13:23

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей, 5 человек ранены
30 апреля 2024 13:11

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей, 5 человек ранены

Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram
30 апреля 2024 12:04

Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу
30 апреля 2024 10:56

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс
30 апреля 2024 10:56

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики
30 апреля 2024 10:54

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году
30 апреля 2024 10:28

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс
30 апреля 2024 09:51

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС
30 апреля 2024 09:06

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море
30 апреля 2024 08:46

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане
30 апреля 2024 08:33

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане