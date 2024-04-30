Прямой эфир

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

30 апреля 2024 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прошедшей ночью, 30 апреля, ВСУ предприняли безуспешную ракетную атаку по крымскому полуострову. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По информации Рогова, российские системы ПВО сумели перехватить все боеприпасы на подлете к региону. Предположительно, ВСУ предприняли попытку атаки Крымского полуострова с использованием дальнобойных ракет американского производства ATACMS.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей, 5 человек ранены
30 апреля 2024 13:11

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей, 5 человек ранены

Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram
30 апреля 2024 12:04

Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу
30 апреля 2024 10:56

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс
30 апреля 2024 10:56

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики
30 апреля 2024 10:54

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году
30 апреля 2024 10:28

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс
30 апреля 2024 09:51

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС
30 апреля 2024 09:06

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море
30 апреля 2024 08:46

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане
30 апреля 2024 08:33

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане

В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов
30 апреля 2024 08:07

В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов

Погибли 9 человек. Военный вертолет разбился в Колумбии
30 апреля 2024 08:04

Погибли 9 человек. Военный вертолет разбился в Колумбии