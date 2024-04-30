ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Прошедшей ночью, 30 апреля, ВСУ предприняли безуспешную ракетную атаку по крымскому полуострову. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По информации Рогова, российские системы ПВО сумели перехватить все боеприпасы на подлете к региону. Предположительно, ВСУ предприняли попытку атаки Крымского полуострова с использованием дальнобойных ракет американского производства ATACMS.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.