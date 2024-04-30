В НАТО объявили, что Россия не собирается нападать на Альянс

НАТО полагает маловероятным непосредственное вторжение России на территории альянса, несмотря на различия в представлениях членов блока об угрозе. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве считают, что она не представляет угрозы для НАТО, и требуют от Запада отказа от милитаризации.

Ранее президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что Россия не планирует нападать на государства НАТО, и упрекнул западных политических деятелей в том, что они используют воображаемую российскую опасность, чтобы отвлечься от внутренних проблем. Он также отметил готовность России к диалогу.