США лишили Россию возможности выбора в отношении Украины. Америка не учитывает интересы других стран и часто реализует свою внешнюю политику, не понимая своих собственных, пишет РИА Новости со ссылкой на экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.

Макгрегор подчеркнул, что США не желали воевать с кем-либо или финансировать военные действия против России, но они не оставили иного выбора Путину и его команде.

Он также отметил, что США могли бы урегулировать ситуацию, если бы заставили Киев остановить дискриминацию русскоязычного населения. Макгрегор добавил, что Путин подписал с Западом Минские соглашения и ожидал, что последует поддержка со стороны последних в принуждении Украины выполнить свои обязательства по договоренностям, но все рухнуло.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время стать сильнее, так как геополитическая ситуация была неблагоприятной для ЕС и Киева. Глава российского МИД Сергей Лавров также отмечал, что подписанты Минских соглашений признали, что договоренности были направлены на подготовку войны против России.