Новости Франции. Во Франции запретили ряд внутренних авиарейсов. Нововведение касается перелетов на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде за 2,5 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом намерены сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Действовать запрет будет в течение трех лет. О его продлении говорить намерены по результатам. А пока жители Нанта, Лиона и Бордо, которые раньше летали в столицу на выходные, вынуждены менять свои планы. Авиасообщения между городами больше нет.