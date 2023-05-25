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Во Франции запретили ряд внутренних авиарейсов

25 мая 2023 07:38
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Новости Франции. Во Франции запретили ряд внутренних авиарейсов. Нововведение касается перелетов на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде за 2,5 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции запретили ряд внутренних авиарейсов-1

Таким образом намерены сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Действовать запрет будет в течение трех лет. О его продлении говорить намерены по результатам. А пока жители Нанта, Лиона и Бордо, которые раньше летали в столицу на выходные, вынуждены менять свои планы. Авиасообщения между городами больше нет.  

# Авиасообщение # Новости Франции # Фотофакт

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