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Telegraph: атака ДРГ на Белгородскую область может обернуться катастрофой для Киева

25 мая 2023 07:51
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Недавняя атака украинских диверсионно-разведывательных групп может привести к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом заявил обозреватель The Telegraph  Оуэн Мэтьюс, пишет РИА Новости. 

Автор отмечает, если украинский лидер Владимир Зеленский действительно дал согласие на атаку в Белгородской области, что в Киеве отрицают, то он сделал отчаянный шаг. Диверсия со стороны Украины с использованием западного оружия может быть рассмотрена Москвой как нападение на территорию Российской Федерации, что представляет опасность для суверенитета страны. Вторжение на землю крупнейшей в мире ядерной державы может обернуться катастрофой, пишет Мэтьюс. 

Как сообщалось, в понедельник, 22 мая, украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день, во вторник, диверсанты российскими силами были выдворены на украинскую территорию и ликвидированы. По информации Минобороны РФ, были уничтожены 70 террористов. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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