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МВФ посоветовал Эстонии поторопиться с повышением налогов

25 мая 2023 08:12
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Эстонии советуют поторопиться с повышением налогов. С такой рекомендацией к правительству страны обратился Международный валютный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВФ посоветовал Эстонии поторопиться с повышением налогов-1

Дефицит бюджета прибалтийской республики значительно увеличился. И решить проблему самостоятельно Таллин не сможет, поэтому привлекает зарубежных экспертов. Представители МВФ уже посещали Эстонию, теперь огласили ряд рекомендаций. И первая из них точно не понравится местным жителям. Специалисты советуют ускорить повышение уже существующих налогов, а также ввести новые. Например, на автомобили.   

# Экономический кризис # Фотофакт

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