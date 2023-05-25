МВФ посоветовал Эстонии поторопиться с повышением налогов

Эстонии советуют поторопиться с повышением налогов. С такой рекомендацией к правительству страны обратился Международный валютный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета прибалтийской республики значительно увеличился. И решить проблему самостоятельно Таллин не сможет, поэтому привлекает зарубежных экспертов. Представители МВФ уже посещали Эстонию, теперь огласили ряд рекомендаций. И первая из них точно не понравится местным жителям. Специалисты советуют ускорить повышение уже существующих налогов, а также ввести новые. Например, на автомобили.