В Италии на выборах лидирует ультраправая партия «Братья Италии»

Новости Италии. В Италии проходят внеочередные всеобщие выборы. После отставки премьер-министра Марио Драги и роспуска парламента голосование перенесли с весны 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фаворитом, по данным опросов, является ультраправая партия «Братья Италии». Если ей удастся предложить людям внятный план по выходу из кризиса, поскольку именно растущие счета и стоимость жизни – это основная повестка дебатов, то лидер партии Джорджия Мелони может стать первой женщиной-премьер-министром Италии.

Однако сорвать планы Мелони могут левоцентристы из Демократической партии. Сейчас они уступают всего 2 %. Впрочем, ждать итальянцам осталось не так долго. Голосование завершится 25 сентября в 23:00 по местному времени, а результаты планируют объявить уже завтра утром. Тем не менее новоизбранное правительство вряд ли вступит в должность до конца октября.