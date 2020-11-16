Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX

Новости США. Второй пилотируемый космический старт с 2011 года: с космодрома на мысе Канаверал в американской Флориде успешно запустили корабль компании SpaceX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Второй пилотируемый космический старт с 2011 года: с космодрома на мысе Канаверал в американской Флориде успешно запустили корабль компании SpaceX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов, которые пробудут там полгода.
Подготовка к запуску длилась 8 месяцев, а сам полет займет всего около 9 часов.
Это вторая совместная миссия NASA и SpaceX, которую называют началом новой эры регулярных полетов частных кораблей на орбиту. Первый исторический запуск Crew Dragon состоялся 30 мая.