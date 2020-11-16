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Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX

16 ноября 2020 09:29
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Новости США. Второй пилотируемый космический старт с 2011 года: с космодрома на мысе Канаверал в американской Флориде успешно запустили корабль компании SpaceX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX-1

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX-3

Судно доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов, которые пробудут там полгода.

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX-6

Подготовка к запуску длилась 8 месяцев, а сам полет займет всего около 9 часов.

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX-9

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX-11

Это вторая совместная миссия NASA и SpaceX, которую называют началом новой эры регулярных полетов частных кораблей на орбиту. Первый исторический запуск Crew Dragon состоялся 30 мая.

# Космос # Фотофакт

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