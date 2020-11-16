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На западе Грузии протестуют против строительства ГЭС

16 ноября 2020 12:00
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Новости Грузии. Жестким разгоном завершилась акция протеста на западе Грузии. Десятки жителей уже более трех недель выходят на улицы и требуют прекратить строительство ГЭС в ущелье реки Риони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Грузии протестуют против строительства ГЭС-1

Дело в том, что на территории, которую планируется затопить, находятся леса, сельхозугодия и жилые дома. Кроме того, по мнению протестующих, существует угроза, что строительство повлияет на климат региона и вызовет неурожай и голод. Жители связали руки цепями и перекрыли дорогу, ведущую к стройке.

В ситуацию вмешались правоохранители. Полицейские, пытаясь отвести демонстрантов с дороги, толкали их на обочину. Многие участники акции падали, кому-то становилось плохо.

На западе Грузии протестуют против строительства ГЭС-4

Строящаяся ГЭС, как ожидается, сможет покрыть до 12 % потребности Грузии в электроэнергии. Тем не менее местные жители категорически против проекта и намерены продолжать протестовать.

# Акции протеста # Фотофакт

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