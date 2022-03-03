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За неделю Украину покинули уже более 2 миллионов беженцев. Россия доставляет в страну гуманитарную помощь

03 марта 2022 22:02
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Ситуация в Украине остается напряженной. ДНР и ЛНР ведут операцию по освобождению территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне военной операции в Украине продолжается эвакуация местного населения. По данным ООН, за последнюю неделю страну покинули уже более 2 миллионов беженцев.  

За неделю Украину покинули уже более 2 миллионов беженцев. Россия доставляет в страну гуманитарную помощь-1

В Мариуполе уже назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах это вот-вот случится. На этом фоне российские военные, которых официальный Киев называет оккупантами, доставили в Харьковскую область около 30 тонн продуктов. Помощь получили пожилые люди, женщины и дети. Еще 20 тонн гуманитарного груза от России доехали и в Херсонскую область.  

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За неделю Украину покинули уже более 2 миллионов беженцев. Россия доставляет в страну гуманитарную помощь-4

Пока Россия поддерживает мирных украинцев едой и водой, украинская армия ежедневно получает от западных партнеров оружие. Накануне Зеленский заявил, что США на неделе поставили в Украину сотни ЗРК «Stinger». Кроме того, в страну уже едут и первые наемники.  

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Сергей Шуманский # Фотофакт

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