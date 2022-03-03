За неделю Украину покинули уже более 2 миллионов беженцев. Россия доставляет в страну гуманитарную помощь

Ситуация в Украине остается напряженной. ДНР и ЛНР ведут операцию по освобождению территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне военной операции в Украине продолжается эвакуация местного населения. По данным ООН, за последнюю неделю страну покинули уже более 2 миллионов беженцев.