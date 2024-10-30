Лукьянов: при политике Лукашенко никогда не будет конфликта на национальной почве

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Сколько национальностей проживает Республика Беларусь? Огромное количество, но мы в одной семье большая.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Хоть один конфликт за 30 лет на национальной почве? Евреи, татары, арабы.

Александр Лукьянов:

Никогда и не будет. При политике Александра Лукашенко никогда не будет конфликта. Поляки, католики, кто угодно. Потому что мы справедливо, одинаково и равно относимся ко всем. У нас нет расслоений, нет определенных ущемлений по религиозному и национальному признаку.

И мы еще раз с вами вернулись к важнейшему элементу политики, который на сегодняшний день отсутствует у западных элит, и в особенности у Северной Америки, это ответственность за те действия, которые происходят, не за сиюминутный лично политический результат, а ответственность за то, что происходит на планете.

Мы же понимаем, Российская Федерация давно, если бы хотела, могла бы нанести более весомые удары тяжелые, но политика ответственности, наш Президент тоже обеспечит свободу, значит, нашим гражданам, возможность каждому и найти и труд, и получить образование, но в том числе он это делает в абсолютном единстве с обществом и отдает ответственность за каждое принятое решение, причем где-то, наверное, чрезмерное.

Все в известной степени до принятия нового проекта Конституции практически все вопросы были ключевые, замкнутые на главе государства. Готовы ли к этой ответственности сейчас наше общество, чтобы каждый еще, вот это еще та работа, которую предстоит сделать, но чтобы не было таких ситуаций, чтобы не было потоков мигрантов, разваленных домов, вот это каждый должен осознать, что это не только ответственность нашего Президента, это ответственность каждого из нас персонально.