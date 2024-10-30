Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам паводков

Как минимум 92 человека погибли в испанской Валенсии в результате сильных ливней и наводнения. Правительство королевства объявило трехдневный траур по жертвам стихийного бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поиски ведутся круглосуточно, однако пока не приносят результатов. Власти призывают объединить силы, чтобы противостоять стихии. Людей ищут с воздуха и на суше. В регионе введен красный – наивысший уровень опасности. Потоки воды сносят на своем пути все, в том числе жилые постройки. Оказавшихся в ловушке людей эвакуируют. Непогода фактически оставила Валенсию без транспортного сообщения – разрушены железнодорожные пути и автомагистрали. Аэропорт Валенсии также не принимает пассажиров.