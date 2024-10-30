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Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам паводков

30 октября 2024 20:16
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Как минимум 92 человека погибли в испанской Валенсии в результате сильных ливней и наводнения. Правительство королевства объявило трехдневный траур по жертвам стихийного бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам паводков-2

Десятки жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поиски ведутся круглосуточно, однако пока не приносят результатов. Власти призывают объединить силы, чтобы противостоять стихии. Людей ищут с воздуха и на суше. В регионе введен красный – наивысший уровень опасности. Потоки воды сносят на своем пути все, в том числе жилые постройки. Оказавшихся в ловушке людей эвакуируют. Непогода фактически оставила Валенсию без транспортного сообщения – разрушены железнодорожные пути и автомагистрали. Аэропорт Валенсии также не принимает пассажиров.

# Испания # Наводнение

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