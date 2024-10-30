Министр финансов Великобритании объявил о значительном повышении налогов из-за экономических трудностей

Из-за недальновидной политики, западные страны продолжают сталкиваться со все большими экономическими проблемами. И чтобы закрыть дыру в бюджете, продолжают осложнять жизнь простых граждан. Так министр финансов нового лейбористского кабмина Великобритании объявила о самом крупном повышении налогов за последние три десятилетия, обвинив бывшее консервативное правительство в подрыве работы государственных служб страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, власти увеличат для работодателей взносы в систему национального страхования и поднимут налог на прирост капитала. Также будет повышен налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Кроме того, чиновница объявила о повышении размера табачного акциза. По ее словам, предусмотрена отмена льготного налогового режима для нерезидентов и введение НДС для частных школ. И несмотря на нарастающий экономический кризис глава британского Минфина объявила об увеличении расходов на оборону, чтобы гарантировать сохранение военной помощи Украине.