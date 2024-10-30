Лукьянов: общественно-политическая работа важна, чтобы дать ориентир обществу

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Знаете, наверное, наш глава государства в серьезнейшей степени обеспокоен именно проблемами граждан и людей, а вот мы, патриотические силы, на самом деле должны в этом отношении быть едины, должны понимать предназначение, и, конечно, на сегодняшний день, каким бы ни был аналитиком или экспертом, просто суммировав все то, что происходит на планете в целом, да и в нашем регионе, наверное, не должно у здравомыслящих, у трезвомыслящих людей сеять какие-то не то что даже сомнения, альтернативные пути… Хотя, конечно, альтернативы существуют всегда, вопрос только в том, что куда они приводят, а примеры есть. Сейчас может пыхнуть ситуация буквально в считанные дни, почему и оценки 10 справедливо никогда нельзя получить. Президент, знаете, как говорит, только Господь Бог знает на 10, и, наверное, абсолютно справедливо. Знать досконально материал, каким бы ты даже глубоким специалистом этому не был, не всегда есть возможность. Ты просто даже не можешь учитывать тех фактов и обстоятельств. Но в этом отношении, в плане единения патриотических сил, это не только штаб, это не только молодежные конструктивные общественные организации, структуры. Это еще и простые граждане, которые, ну, может, по каким-то причинам не оказались в сфере деятельности общественных политических организаций. Они ведь тоже чувствуют ритм.

И, конечно, сегодня, знаете, это как учитель в школе, а на прошлой неделе, кстати, наши студенческие отряды, в особенности профиль педотрядов, праздновал 40-летие. И видите, как здорово. Ребята, молодые люди, будущие педагоги, которые сегодня обучаются как в профильных учреждениях образования, так и на факультетах педагогики, так и здесь. Это ориентиры, которые дают детям не только знания, а морально-нравственный ориентир, так и общественная работа и политическая. Она, прежде всего, связана с тем, чтобы дать ориентир обществу и обосновать, почему так. Конечно, могут быть разные мнения, но вот в этом отношении консолидация общества, она уникальна. Уникальна и она непроста, потому что для того, чтобы мы достигли этого эффекта, наверное, должен был случиться и 2020 год.

Для того чтобы мы достигли этого уровня сплочения, к сожалению, нам пришлось увидеть и драматические события в 2022-м году, и то, что, по сути дела, сейчас конфликт все-таки еще происходит, и мы пока не видим объективно до конца этой развязки. Мы понимаем, что здесь нельзя нам оступиться не только в выборах, решающем моменте Президента, но и даже в своей работе где-то в каких-то моментах, где может показаться, ну не важно, не принципиально, может, не так масштабно. Вот здесь очень важнейший момент, когда надо собраться максимально, чтобы в этот ураган, шторм вместе пройти его, ну и, конечно, как в тех арт-объектах, которые сейчас наполняют каждый город участников марафона, будущее Беларуси в наших с вами, с нашими коллегами, друзьями и с нашим народом руках.

И выбор, определение, и еще отстаивание этого выбора – вот что надо делать на пути поддержки действующего курса нашего национального лидера.