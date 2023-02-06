24 человека стали жертвами лесных пожаров в Чили

Новости Чили. 24 человека стали жертвами лесных пожаров, которые уже несколько дней бушуют в Чили. Еще около тысячи получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели пока безуспешно пытаются взять под контроль одно из самых страшных стихийных бедствий за последние годы. Горит более 270 тысяч гектаров леса, уничтожены тысячи гектаров сельхозугодий. Более 2 тысяч человек вынуждены были срочно бросить свои дома и перебраться в более безопасные места. На юге Чили объявлено чрезвычайное положение. Власти обратились за международной помощью. США, Аргентина, Эквадор, Бразилия и Венесуэла отправили в страну самолеты и опытные команды пожарных.