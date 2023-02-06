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24 человека стали жертвами лесных пожаров в Чили

06 февраля 2023 08:43
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Новости Чили. 24 человека стали жертвами лесных пожаров, которые уже несколько дней бушуют в Чили. Еще около тысячи получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 человека стали жертвами лесных пожаров в Чили-1

Спасатели пока безуспешно пытаются взять под контроль одно из самых страшных стихийных бедствий за последние годы. Горит более 270 тысяч гектаров леса, уничтожены тысячи гектаров сельхозугодий. Более 2 тысяч человек вынуждены были срочно бросить свои дома и перебраться в более безопасные места. На юге Чили объявлено чрезвычайное положение. Власти обратились за международной помощью. США, Аргентина, Эквадор, Бразилия и Венесуэла отправили в страну самолеты и опытные команды пожарных.

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# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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