Новости Великобритании. Великобритания отказалась увеличивать военные расходы, несмотря на требование министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве рассказали, что на модернизацию армии просто нет денег. Об этом написало крупное издание страны.

Авторы статьи отмечают, что боеспособность британских вооруженных сил стремительно падает. В случае конфликта запасов боеприпасов хватит лишь на несколько дней, воздушное пространство уже плохо охраняется из-за нехватки самолетов у ВВС. А для формирований полноценных дивизий понадобится до 10 лет. А значительная часть бронетехники поступила на вооружение 30-60 лет назад и в ближайшие годы ее не заменят.