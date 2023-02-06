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Великобритания отказалась увеличивать военные расходы

06 февраля 2023 08:42
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Новости Великобритании. Великобритания отказалась увеличивать военные расходы, несмотря на требование министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве рассказали, что на модернизацию армии просто нет денег. Об этом написало крупное издание страны.

Великобритания отказалась увеличивать военные расходы-1

Авторы статьи отмечают, что боеспособность британских вооруженных сил стремительно падает. В случае конфликта запасов боеприпасов хватит лишь на несколько дней, воздушное пространство уже плохо охраняется из-за нехватки самолетов у ВВС. А для формирований полноценных дивизий понадобится до 10 лет. А значительная часть бронетехники поступила на вооружение 30-60 лет назад и в ближайшие годы ее не заменят.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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