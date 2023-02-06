Больше 500 человек стали жертвами землетрясения в Турции и Сирии

Обращения от граждан Беларуси, оказавшихся в зоне землетрясения, в наше посольство в Турции и Сирии пока не поступали. МИД остается на связи с пострадавшими регионами. Там продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушений, вызванных стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв в Турции уже превысило 280 человек, но, скорее всего, это число будет еще расти. В больницы доставлены более 500 человек. Уничтожено более 40 домов, не прекращает поступать информация о новых разрушениях. Власти отправили в зону бедствия дополнительные аварийные и спасательные бригады.

Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции:

Около 4:17 утра в регионе произошло землетрясение силой 7,4 балла, которое стало одним из самых разрушительных. Сильно пострадали 10 провинций. В настоящее время все губернаторы выполняют свои обязанности. В район бедствия отправлены жандармерия, полиция, армейские подразделения, аварийные бригады, Турецкий Красный Полумесяц и поисково-спасательные группы со всей страны.