Сикорский рассказал, кто будет главным бенефициаром восстановления Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным участником в восстановлении Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, историческая близость Польши, общий язык и географическое положение делают ее удобной площадкой для западных инвесторов. Дополнительным преимуществом он назвал украинскую диаспору.

Сикорский отметил, что польские компании уже работают в Украине, несмотря на военные действия. Он также допустил, что следующая международная конференция по восстановлению страны может состояться в Польше.

Ранее сообщалось, что американская компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины из-за низкого интереса со стороны инвесторов.

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