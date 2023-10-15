Новости Польши. В Польше настал день икс – началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 22 часов. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов (здесь подробности).

Сторонников Туска называют немецкими агентами, а окружение Качиньского – ворами и преступниками. Людям надоела агрессивная агитация правящей партии, построенная на ненависти и запугивании. Польские власти тщательно создавали образ врага из Беларуси, стремясь обрести сторонников. Однако, по мнению местных политологов, план с треском провалился, ведь эффект обратный: поляки уже давно не верят, что от нашей страны может исходить угроза. Более того, многие бы хотели, чтобы к власти пришел такой лидер, как Александр Лукашенко, который смог бы навести порядок в стране.

Томаш Янковский, политолог (Польша):

Я бы хотел такого президента. Потому что это тот президент, который поддерживает интересы народа и поддерживает интересы собственности, которая принадлежит этому народу. Это ключевой момент. Мы не можем смотреть на то, что ничего у нас в стране польского нет, а из польского одно название. Александр Григорьевич тот президент, который единственный в Европе не принял неолиберальных западных правил в государстве и сохраняет все хорошее, что осталось от предков. Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения. И это ключ к тому, что Лукашенко в моем понимании играет огромную роль в истории Беларуси уже на протяжении нескольких лет.