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«Я бы хотел такого президента». Польский политолог на фоне выборов в стране поделился мнением о Лукашенко

15 октября 2023 12:02
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Новости Польши. В Польше настал день икс – началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 22 часов. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов (здесь подробности).

«Я бы хотел такого президента». Польский политолог на фоне выборов в стране поделился мнением о Лукашенко-1

Сторонников Туска называют немецкими агентами, а окружение Качиньского – ворами и преступниками. Людям надоела агрессивная агитация правящей партии, построенная на ненависти и запугивании. Польские власти тщательно создавали образ врага из Беларуси, стремясь обрести сторонников. Однако, по мнению местных политологов, план с треском провалился, ведь эффект обратный: поляки уже давно не верят, что от нашей страны может исходить угроза. Более того, многие бы хотели, чтобы к власти пришел такой лидер, как Александр Лукашенко, который смог бы навести порядок в стране.

«Я бы хотел такого президента». Польский политолог на фоне выборов в стране поделился мнением о Лукашенко-4

Томаш Янковский, политолог (Польша):
Я бы хотел такого президента. Потому что это тот президент, который поддерживает интересы народа и поддерживает интересы собственности, которая принадлежит этому народу. Это ключевой момент. Мы не можем смотреть на то, что ничего у нас в стране польского нет, а из польского одно название. Александр Григорьевич тот президент, который единственный в Европе не принял неолиберальных западных правил в государстве и сохраняет все хорошее, что осталось от предков. Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения. И это ключ к тому, что Лукашенко в моем понимании играет огромную роль в истории Беларуси уже на протяжении нескольких лет.

«Я бы хотел такого президента». Польский политолог на фоне выборов в стране поделился мнением о Лукашенко-7

Как бы то ни было, эти выборы сами власти Польши назвали самыми важными за последние 30 лет. Они покажут, поддерживают поляки нынешний курс страны или партии «Право и справедливость», которая правит с 2015 года, пришло время уступить свое место. Первые неофициальные итоги голосования станут известны сразу же после закрытия избирательных участков, когда местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

# Выборы в Польше # Томаш Янковский # Новости Польши # Фотофакт

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