«Я бы хотел такого президента». Польский политолог на фоне выборов в стране поделился мнением о Лукашенко
Новости Польши. В Польше настал день икс – началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 22 часов. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов (здесь подробности).
Сторонников Туска называют немецкими агентами, а окружение Качиньского – ворами и преступниками. Людям надоела агрессивная агитация правящей партии, построенная на ненависти и запугивании. Польские власти тщательно создавали образ врага из Беларуси, стремясь обрести сторонников. Однако, по мнению местных политологов, план с треском провалился, ведь эффект обратный: поляки уже давно не верят, что от нашей страны может исходить угроза. Более того, многие бы хотели, чтобы к власти пришел такой лидер, как Александр Лукашенко, который смог бы навести порядок в стране.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
Я бы хотел такого президента. Потому что это тот президент, который поддерживает интересы народа и поддерживает интересы собственности, которая принадлежит этому народу. Это ключевой момент. Мы не можем смотреть на то, что ничего у нас в стране польского нет, а из польского одно название. Александр Григорьевич тот президент, который единственный в Европе не принял неолиберальных западных правил в государстве и сохраняет все хорошее, что осталось от предков. Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения. И это ключ к тому, что Лукашенко в моем понимании играет огромную роль в истории Беларуси уже на протяжении нескольких лет.
Как бы то ни было, эти выборы сами власти Польши назвали самыми важными за последние 30 лет. Они покажут, поддерживают поляки нынешний курс страны или партии «Право и справедливость», которая правит с 2015 года, пришло время уступить свое место. Первые неофициальные итоги голосования станут известны сразу же после закрытия избирательных участков, когда местные СМИ опубликуют данные экзитполов.