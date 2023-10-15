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Беспилотник США двигался в сторону российской границы близ Черного моря

15 октября 2023 12:12
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Американский беспилотник Global Hawk подлетел к российской границе над Черным морем, что привело к ответным действиям истребителя Су-27. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Радары обнаружили воздушную цель, движущуюся в сторону российской границы. Для идентификации цели и предотвращения ее нарушения в воздух был поднят истребитель Су-27. Цель была идентифицирована как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. При подлете Су-27 беспилотник отвернул от границы. Не допустив нарушения российской границы, истребитель вернулся на базу. Полет был выполнен в соответствии с международными правилами и мерами безопасности.

# Международная политика

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