Новости Польши. Неверно напечатанные списки избирателей, отключение электричества на участках, агитация в день голосования – это лишь малая часть нарушений, выявленных на парламентских выборах в Польше. Всего полиция зафиксировала более 140 подобных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое возмущение наблюдателей вызвал инцидент в Белостоке. Сообщается, что председатель одной из окружных комиссий забрал избирательную печать домой в ночь перед голосованием. Протесты своего заместителя и других членов комиссии он проигнорировал.

Сегодня поляки выбирают депутатов сейма и сенаторов, а по сути – свое будущее. Острая конкурентная борьба идет между правящей партией Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и крупнейшей оппозиционной «Гражданской коалицией» экс-премьера Дональда Туска. Он уже появился на избирательном участке и заявил, что отдает свой голос за фундаментальные права и ценности поляков. По данным последних соцопросов, его поддерживают 27 % избирателей. Но вполне вероятно, что оппозиция получит больше голосов.

Несмотря на все усилия правящей партии «Право и справедливость», недовольство проводимой политикой лишь возросло. Не помогли «ПиС» ни подкуп, ни запугивание. А попытка выставить Беларусь агрессором привлекла внимание поляков к нашей стране. Как результат – многие были бы не против, чтобы к власти в Польше пришел такой лидер, как Александр Лукашенко (здесь подробнее).

Надеюсь, мы положим конец этому бардаку, потому что в Польше у нас бардак. Там мошенничество, везде ложь. Лично я хочу, чтобы кто-то помог мне, а не причинил мне вред.

Я знаю, что у моей мамы не было хорошей жизни, пока правила партия «Право и справедливость». Поэтому я голосую за то, чтобы у пожилых людей была лучшая жизнь, и в целом я хочу, чтобы у всех поляков была лучшая жизнь.