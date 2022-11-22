Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии в связи с землетрясением на острове Ява

Новости Индонезии. В Индонезии растет количество жертв землетрясения. По последним данным, погибли 252 человека, ранены 377. Многие в тяжелом состоянии находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация последствий продолжается. 31 человек считается пропавшим без вести. Спасатели продолжают разбор завалов. Шансы найти выживших уменьшаются с каждым часом.

В связи с многочисленными жертвами в результате стихии от имени белорусского народа и себя лично соболезнования президенту Индонезии выразил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства адресовал слова поддержки родным и близким погибших.