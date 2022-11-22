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В Риме разрешили отапливать квартиры всего четыре часа в сутки

22 ноября 2022 10:22
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Новости Италии. В Риме из-за энергокризиса сократили время горячих батарей в квартирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Риме разрешили отапливать квартиры всего четыре часа в сутки-1

Тепло в дома будет подаваться лишь в течение четырех часов в сутки. Пока жителей итальянской столицы спасает теплая осень. Днем там около 15 градусов, ночью температура опускается ниже 10. В случае наступления холодов теплая квота будет увеличена, однако греться римляне будут не более 11 часов в сутки.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

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