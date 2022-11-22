В Риме разрешили отапливать квартиры всего четыре часа в сутки

Новости Италии. В Риме из-за энергокризиса сократили время горячих батарей в квартирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепло в дома будет подаваться лишь в течение четырех часов в сутки. Пока жителей итальянской столицы спасает теплая осень. Днем там около 15 градусов, ночью температура опускается ниже 10. В случае наступления холодов теплая квота будет увеличена, однако греться римляне будут не более 11 часов в сутки.