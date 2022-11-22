В штате Массачусетс внедорожник на полной скорости въехал в магазин

Новости США. Внедорожник на полной скорости въехал в крупный магазин американского города Хингем в штате Массачусетс. Автомобиль протаранил стену здания и проехал через весь торговый зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате один человек погиб, 17 получили различные травмы, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что это был несчастный случай. Но что именно послужило причиной аварии, пока неизвестно. Водитель остался жив, однако из машины его пришлось доставать спасателям. После осмотра врачей его передали в руки полиции.