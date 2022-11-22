Лесной пожар в Чили стремительно приближается к жилым домам

По словам спасателей, пока его площадь составляет 40 гектаров, но очень вероятно, что совсем скоро она увеличится в несколько раз, в основном из-за сильного ветра. Особую тревогу властей вызывает то, что огонь стремительно приближается к жилым домам. Жителей уже предупредили о грозящей опасности и посоветовали готовиться к возможной эвакуации.