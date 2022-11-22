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Лесной пожар в Чили стремительно приближается к жилым домам

22 ноября 2022 10:12
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Новости Чили. В Чили пожарные безуспешно пытаются справиться с лесным пожаром, вспыхнувшим в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар в Чили стремительно приближается к жилым домам-1

По словам спасателей, пока его площадь составляет 40 гектаров, но очень вероятно, что совсем скоро она увеличится в несколько раз, в основном из-за сильного ветра. Особую тревогу властей вызывает то, что огонь стремительно приближается к жилым домам. Жителей уже предупредили о грозящей опасности и посоветовали готовиться к возможной эвакуации.

# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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