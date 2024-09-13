Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама То Ламу в связи с жертвами тайфуна «Яги». Слова поддержки и солидарности от имени белорусов и себя лично глава государства также адресовал всем жителям страны, пострадавшим от удара стихии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вьетнамскому народу выпало тяжелое испытание, связанное с последствиями тайфуна «Яги». К сожалению, число жертв стихии увеличивается. И вызывают настоящую боль масштабы разрушений. Желаю, чтобы все, кто числится среди пропавших без вести, были спасены, а те, кто был вынужден покинуть родные места, в скором времени смогли вернуться домой.