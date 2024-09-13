Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама То Ламу в связи с жертвами тайфуна «Яги»
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама То Ламу в связи с жертвами тайфуна «Яги». Слова поддержки и солидарности от имени белорусов и себя лично глава государства также адресовал всем жителям страны, пострадавшим от удара стихии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вьетнамскому народу выпало тяжелое испытание, связанное с последствиями тайфуна «Яги». К сожалению, число жертв стихии увеличивается. И вызывают настоящую боль масштабы разрушений. Желаю, чтобы все, кто числится среди пропавших без вести, были спасены, а те, кто был вынужден покинуть родные места, в скором времени смогли вернуться домой.
Вьетнам до сих пор не может оправиться от мощного тайфуна «Яги», который 3 сентября обрушился на северные части страны. Он вызвал сильные дожди, наводнения и оползни. Жертвами непогоды стали уже 233 человека, более 100 считаются пропавшими без вести. И, к сожалению, эти цифры далеко не окончательные. Вьетнамское правительство направило в зону стихийного бедствия тысячи военнослужащих для проведения спасательных и гуманитарных операций в пострадавших от тайфуна районах. Более 50 тысяч жителей были эвакуированы.