Прямой эфир

ВСУ жалуются на большие потери в Курской области

13 сентября 2024 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает CNN. Об этом пишет РИА Новости.

Военный ВСУ Василий отметил, что многие солдаты погибли, а техника уничтожена. Другие военнослужащие подтвердили, что потери в Курской области сопоставимы с потерями на других фронтах, и ситуация там ухудшается.

Также украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, затрудняющие их продвижение.

6 августа подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: заявление Путина о последствиях ударов по РФ достигло адресатов
13 сентября 2024 12:18

Песков: заявление Путина о последствиях ударов по РФ достигло адресатов

Дефицит бюджета США обновил исторический максимум
13 сентября 2024 12:11

Дефицит бюджета США обновил исторический максимум

Вильнюс и Берлин подписали документ о правовом статусе бригады бундесвера
13 сентября 2024 11:37

Вильнюс и Берлин подписали документ о правовом статусе бригады бундесвера