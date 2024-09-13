ВСУ жалуются на большие потери в Курской области

Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает CNN. Об этом пишет РИА Новости.

Военный ВСУ Василий отметил, что многие солдаты погибли, а техника уничтожена. Другие военнослужащие подтвердили, что потери в Курской области сопоставимы с потерями на других фронтах, и ситуация там ухудшается.

Также украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, затрудняющие их продвижение.

6 августа подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.