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ФСБ РФ получила информацию об эскалации ситуации Лондоном в мире

13 сентября 2024 13:36
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ФСБ РФ заявила, что Великобритания осуществляет координацию эскалации военной и политической ситуации в мире, а Директорат Восточной Европы МИД Великобритании преобразовано в разведслужбу для стратегического разгрома России. Об этом пишет ТАСС.

В связи этим МИД России прекратил действие аккредитации шести работников посольства Великобритании в Москве за ведение разведывательной и подрывной деятельности. ФСБ России будет стремиться к скорейшему аннулированию поездок британских дипломатов, подозреваемых в аналогичной деятельности.

# Международная политика

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