ФСБ РФ получила информацию об эскалации ситуации Лондоном в мире

ФСБ РФ заявила, что Великобритания осуществляет координацию эскалации военной и политической ситуации в мире, а Директорат Восточной Европы МИД Великобритании преобразовано в разведслужбу для стратегического разгрома России. Об этом пишет ТАСС.

В связи этим МИД России прекратил действие аккредитации шести работников посольства Великобритании в Москве за ведение разведывательной и подрывной деятельности. ФСБ России будет стремиться к скорейшему аннулированию поездок британских дипломатов, подозреваемых в аналогичной деятельности.